Palestre e piscine verso la riapertura | protocollo rigido per tornare ad allenarsi

(Di martedì 9 febbraio 2021) Andrea Cuomo Regole diverse in funzione dei colori regionali. Per i nuotatori 10mq Valotta (dg di Virgin Active): "Pronti da mesi, noi molto oltre i Dpcm" Nel corso di quest'anno trascorso in compagnia del Covid-19 si ha avuto spesso l'impressione che lo sport di base fosse la cenerentola delle nostre vite quotidiane. Lee lesono state le prime attività a essere chiuse e le ultime a essere riaperte, semmai. Con un danno rilevante, che certo non raggiunge il fatturato economico della ristorazione e quello umano della scuola, ma ccomunque non trascurabile. Lo sport di base è infatti importante driver economico (leprivate in attività nel 2019 erano 5.100, una ogni circa 12mila abitanti) ma soprattutto uno strumento di prevenzione sanitaria straordinario, soprattutto per giovani e anziani. E ...

SkyTG24 : Le regole principali proposte dal ministero dello sport e validate dal Cts per chiedere la riapertura di palestre e… - fanpage : Quando riapriranno piscine e palestre. Il parere del Cts sul nuovo protocollo. - TuttoMercatoWeb : Si studia la riapertura di palestre e piscine: regole e protocolli chiesti dal CTS - QLexPipiens : RT @RadioSavana: La situazione dei trasporti del governo Conte e Casalino. Gli stessi che, con la complicità dei media di regime, hanno pre… - NoEvilHero : Il 6 marzo riapriranno piscine e palestre. Sì certo, sempre se i proprietari non si sono suicidati prima! -

Ultime Notizie dalla rete : Palestre piscine

Il Capoluogo

Il conto alla rovescia è già partito. In attesa di sapere se ci sarà il semaforo verde ufficiale, Cts e Ministero dello Sport dettano le linee guida per la riapertura di. Ovunque tranne che in zona rossa. La regola principale? Nessun assembramento. La ripartenza sarà scaglionata in base alle diverse discipline sportive. Per lesaranno ...Per le regioni in fascia arancione è previsto che "oltre alle attività consentite nelle aree 'zona rossa' , siano consentite nellee tensostrutture le attività sportive di base ...Ecco le notizie più lette della giornata di ieri. Cassino – Licenziato durante la Pandemia è stato reintegrato dal giudice del Lavoro (clicca qui). Cassino – Lite tra condomini finisce ...Regole diverse in funzione dei colori regionali. Per i nuotatori 10mq Valotta (dg di Virgin Active): "Pronti da mesi, noi molto oltre i Dpcm" ...