Notorious Pictures annuncia accordo coproduzione per Boundless

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –, casa di produzione cinematografica quotata sul mercato AIM Italia,la sottoscrizione di undiinternazionale per l’opera(Senza Limiti). L’è stato sottoscritto con la società spagnola Elcano Media e con la britannicaThe Film. Il budget complessivo del progetto è di circa 18 milioni di euro eparteciperà con una quota minoritaria del 20%. La produzione beneficerà in Italia dei contributi della legge Franceschini sul Tax Credit e del fondo Audiovisivo della Regione Lazio. Le riprese inizieranno ad aprile di quest’anno nella Repubblica Domenicana con l’obiettivo di debuttare nel mondo entro settembre 2022 anno ...

Ultime Notizie dalla rete : Notorious Pictures

Finanzaonline.com

, casa di produzione cinematografica quotata sul mercato AIM Italia, annuncia la sottoscrizione di un accordo di coproduzione internazionale per l'opera Boundless (Senza Limiti). L'..., societa' attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche, ha sottoscritto un accordo di coproduzione internazionale per l'opera Boundless (...(Teleborsa) – Notorious Pictures, casa di produzione cinematografica quotata sul mercato AIM Italia, annuncia la sottoscrizione di un accordo di coproduzione internazionale per l’opera ...Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia ha sottoscritto un accordo di coproduzione internazionale per l’opera Boundless (Senza Limiti). Notorious Pictures di Guglielmo Marchetti ha ...