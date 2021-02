Napoli, 800 anziani over 80 pronti a sottoporsi al vaccino (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Domani i primi 800 anziani over 80 si sottoporranno al vaccino anticovid nei 16 centri vaccinali allestiti dall’Azienda Sanitaria. In questo modo si spera di poter coprire quella fascia di popolazione a più alto rischio. Queste le parole di Antonio d’Amore, Direttore Generele dell’Asl Napoli 2 Nord: “I primi 800 anziani con più di 80 anni residenti sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord si sottoporranno a vaccinazione domani nei sedici centri vaccinali straordinari allestiti dall’Azienda Sanitaria. Per essere più vicini ai cittadini è stata richiesta la collaborazione con i Comuni del territorio, allestendo punti per la vaccinazione in luoghi destinati alla cultura, allo sport o nei pressi di parrocchie. Si tratta di un primo esempio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Domani i primi 80080 si sottoporranno alanticovid nei 16 centri vaccinali allestiti dall’Azienda Sanitaria. In questo modo si spera di poter coprire quella fascia di popolazione a più alto rischio. Queste le parole di Antonio d’Amore, Direttore Generele dell’Asl2 Nord: “I primi 800con più di 80 anni residenti sul territorio dell’Asl2 Nord si sottoporranno a vaccinazione domani nei sedici centri vaccinali straordinari allestiti dall’Azienda Sanitaria. Per essere più vicini ai cittadini è stata richiesta la collaborazione con i Comuni del territorio, allestendo punti per la vaccinazione in luoghi destinati alla cultura, allo sport o nei pressi di parrocchie. Si tratta di un primo esempio ...

