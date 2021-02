MioCinema | dal 12 febbraio contenuti esclusivi e una nuova veste grafica

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La piattaforma, dal 12, avrà unae deiin esclusiva come The Dissident e Listen., dal 12, cambieràe proporrà nel suo catalogo dei, tra cui i film The Dissident e Listen, oltre a nuovi documentari. La piattaforma, che ha l'obiettivo di affiancare e rafforzare la proposta cinematoin sala, sarà oea accessibile sulle smart tv più diffuse tramite app, offrendo un'esperienza rinnovata e comoda. Tra qualche giornosarà quindi disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. I nuovi servizi saranno accessibili dopo essersi ...

Due iOriginal disponibili già dal 12 febbraio al Nuovo - Astoria - Garibaldi: 'The Dissident', documentario attualissimo e molto potente, a riprova della forza del genere di penetrare la realtà. La piattaforma di streaming ha reso disponibili una serie di film e documentari dedicati al tema delle persecuzioni perpetrate dal nazismo. Il mese di febbraio segna un importante passo avanti per i cinema Il Nuovo della Spezia e Astoria di Lerici. A nove mesi dal suo debutto, infatti, la piattaforma MioCinema si rinnova migliorando la fruibilità.