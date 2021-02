La strategia di Conte per tornare (subito) in Parlamento (Di martedì 9 febbraio 2021) Il premier dimissionario Giuseppe Conte potrebbe correre alle suppletive di Siena per tornare subito in Parlamento. Mentre inizia a prendere forma il governo Draghi, molti si domandano cosa farà Giuseppe Conte alla fine di questa folle crisi di governo, e la sensazione è che il premier dimissionario possa correre alle suppletive a Siena come candidato del Centrosinistra, retto quindi dal Movimento 5 Stelle, dal Pd e da LeU. Giuseppe ConteGiuseppe Conte potrebbe correre alle elezioni suppletive a Siena per tornare subito in Parlamento Mancano ancora le conferme ufficiali e difficilmente arriveranno in tempi brevi, ma stando a quanto emerso nella giornata del 9 febbraio, Giuseppe Conte ha ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 febbraio 2021) Il premier dimissionario Giuseppepotrebbe correre alle suppletive di Siena perin. Mentre inizia a prendere forma il governo Draghi, molti si domandano cosa farà Giuseppealla fine di questa folle crisi di governo, e la sensazione è che il premier dimissionario possa correre alle suppletive a Siena come candidato del Centrosinistra, retto quindi dal Movimento 5 Stelle, dal Pd e da LeU. GiuseppeGiuseppepotrebbe correre alle elezioni suppletive a Siena perinMancano ancora le conferme ufficiali e difficilmente arriveranno in tempi brevi, ma stando a quanto emerso nella giornata del 9 febbraio, Giuseppeha ...

Ultime Notizie dalla rete : strategia Conte La "conversione" di capitan Salvini

... considerato l'anima moderata del Partito, disse a chiare lettere: "il Governo Conte cadrà, il ... Ed al riguardo la domanda vera è: si tratta di tattica o di strategia?Tatticamente è stata sicuramente ...

Draghi: la via d'uscita

Hanno decretato il fallimento della strategia del Pd - 5Stelle, chiusa nel vicolo cieco del solo sostegno a Conte. Occorre dire con chiarezza che l'incarico a Mario Draghi non può essere relegato o ...

Il premier dimissionario Giuseppe Conte potrebbe correre alle elezioni suppletive di Siena per tornare subito in Parlamento.

Definirsi o sparire. Il dilemma del Pd

Sulle vicende attuali della politica italiana aleggia lo spettro delle prossime elezioni politiche. Gli avversari della destra, consci di essere meno organizzati e tendenzialmente minoritari, appaiono ...

