"Il virus non è nato in laboratorio": l'Oms smentisce (definitivamente) Salvini e Meloni (Di martedì 9 febbraio 2021) l'Oms mette a tacere i complottisti: il virus non è nato in laboratorio. Sicuramente -fanno sapere- è di origine animale, anche se non si sa né di quale, né quando. Ma una cosa è certa: l'ipotesi di un errore in laboratorio è "estremamente improbabile". Probabilmente un pipistrello, probabilmente dal mercato di Wuhan, in Cina. Ma nulla di certo, almeno per ora. Di certo c'è solo che le tesi dei complottisti, di cui Matteo Salvini è stato capo squadra- che ritenevano che il covid fosse stato creato ad hoc o (anche) per sbaglio- all'interno dei laboratori cinesi oggi possono essere definitivamente escluse. Come dimenticare il direttore di TgCom24 Paolo Liguori, che ripreso a tutto schermo e con il led alle spalle, emetteva sentenze come: "Il virus è ..."

