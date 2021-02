Governo: Zingaretti, 'in prospettiva ulteriore integrazione Ue, bene Draghi' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "In particolare molto positiva e ribadita nell'incontro, la collocazione europeista del nuovo Governo. Europismo inteso come difesa e rivendicazione della storia e del sogno europeo ed insieme alla rivendicazione di un passato, ci ritroviamo molto in una prospettiva di ulteriore salto in avanti dell'integrazione europea fino a ulteriori cessioni di sovranità per una maggiore integrazione politica ed istituzionale. Un Governo di stampo europeista nella migliore tradizione della nostra storia". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "In particolare molto positiva e ribadita nell'incontro, la collocazione europeista del nuovo. Europismo inteso come difesa e rivendicazione della storia e del sogno europeo ed insieme alla rivendicazione di un passato, ci ritroviamo molto in unadisalto in avanti dell'europea fino a ulteriori cessioni di sovranità per una maggiorepolitica ed istituzionale. Undi stampo europeista nella migliore tradizione della nostra storia". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, IL SÌ A MARIO DRAGHI MANDA IN TILT LA SINISTRA: LA MOSSA DELLA LEGA FONDAMENTALE - Rinaldi_euro : Nicola Zingaretti, 'il peggior scenario possibile'. Salvini nel governo Draghi, il Pd perde il controllo: rovinosa… - fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Faremo di tutto per preservare unità Pd-M5s-Leu. Vero obiettivo di Renzi era distruggerla” - benq_antonio : ' #Zingaretti: governo a matrice europeista, la sovranità non ci serve... '?? - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'in prospettiva ulteriore integrazione Ue, bene Draghi'... -