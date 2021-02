Fineco chiude il 2020 con l’utile in crescita del 19% a 324,5 milioni (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Fineco ha registrato nel 2020 ricavi pari a 775,8 milioni di euro, in crescita del 17,9% sull’anno prima e trainati principalmente dal Brokerage (+72,9% su base annuale) e dall’area Investing (in crescita del 7,1% sul 2019). I costi operativi sono stati di 269,6 milioni di euro, in crescita dell’8%, “principalmente per l’avvio della campagna marketing sostenuta nel Regno Unito di 7,2 milioni di euro, sottolinea la banca. Ciò ha portato l’utile netto a quota 324,5 milioni, in crescita del 19,2% rispetto all’anno prima. “Il 2020 ha rappresentato un anno di crescita impetuosa per Fineco, dimostrando l’efficacia del suo modello di business ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha registrato nelricavi pari a 775,8di euro, indel 17,9% sull’anno prima e trainati principalmente dal Brokerage (+72,9% su base annuale) e dall’area Investing (indel 7,1% sul 2019). I costi operativi sono stati di 269,6di euro, indell’8%, “principalmente per l’avvio della campagna marketing sostenuta nel Regno Unito di 7,2di euro, sottolinea la banca. Ciò ha portatonetto a quota 324,5, indel 19,2% rispetto all’anno prima. “Ilha rappresentato un anno diimpetuosa per, dimostrando l’efficacia del suo modello di business ...

Nel 2020 Fineco ha acquisito 94.105 nuovi clienti , che porta il numero totala al 31 dicembre 2020 a 1.369.814. I dipendenti sono passati da 1.225 al 31 dicembre 2019 a 1.262 al 31 dicembre 2020, ...

Fineco chiude il 2020 con utile netto in crescita a 324,5 milioni di euro (+19,2% anno su anno) nonostante il maggiore contributo legato agli oneri sistemici. I ricavi ammontano a 775,8 milioni (+17,9%...

(Teleborsa) - Fineco ha registrato nel 2020 ricavi pari a 775,8 milioni di euro, in crescita del 17,9% sull'anno prima e trainati principalmente dal Brokerage (+72,9% su base annuale) e ...

Utili e ricavi in impennata, così come la raccolta netta. FinecoBank chiude un 2020 con numeri decisamente positivi come si apprende dai dati al 31 dicembre approvati dal consiglio d’amministrazione.

Nel 2020 Fineco ha acquisito 94.105 nuovi clienti , che porta il numero totala al 31 dicembre 2020 a 1.369.814. I dipendenti sono passati da 1.225 al 31 dicembre 2019 a 1.262 al 31 dicembre 2020, ...