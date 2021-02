"Ero cotta di Nino Formicola", "Ma è morto": la gaffe di Pupo al Gf Vip - (Di martedì 9 febbraio 2021) Francesca Galici Momento di imbarazzo al Gf Vip per un commento sdrucciolevole di Pupo su Nino Formicola, uomo del quale si innamorò Maria Teresa Ruta Ancora una gaffe per Pupo al Gf Vip. In queste settimane si parla tanto degli amori, o dei presunti tali, di Maria Teresa Ruta, che in passato avrebbe avuto flirt con uomini importanti dello spettacolo, addirittura con personaggi "intoccabili", come li ha definiti lei stessa. Nell'ultima puntata ha avuto la possibilità di avere un confronto con Francesco Baccini, il cantautore il cui nome era stato fatto in una delle scorse puntate e sul quale nella Casa si è fantasticato a lungo. Prima di incontrarlo, Alfonso Signorini è riuscito a "estorcere" a Maria Teresa Ruta la promessa di rivelare il nome di un altro suo corteggiatore e/o amore del ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) Francesca Galici Momento di imbarazzo al Gf Vip per un commento sdrucciolevole disu, uomo del quale si innamorò Maria Teresa Ruta Ancora unaperal Gf Vip. In queste settimane si parla tanto degli amori, o dei presunti tali, di Maria Teresa Ruta, che in passato avrebbe avuto flirt con uomini importanti dello spettacolo, addirittura con personaggi "intoccabili", come li ha definiti lei stessa. Nell'ultima puntata ha avuto la possibilità di avere un confronto con Francesco Baccini, il cantautore il cui nome era stato fatto in una delle scorse puntate e sul quale nella Casa si è fantasticato a lungo. Prima di incontrarlo, Alfonso Signorini è riuscito a "estorcere" a Maria Teresa Ruta la promessa di rivelare il nome di un altro suo corteggiatore e/o amore del ...

