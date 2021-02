DAYDREAMER | anticipazioni prima serata di martedì 9 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 9 febbraio 2021)puntata– Le Ali del Sogno di) su Canale 5: L’incontro tra Huma e Mihat va male: Huma non accetta che Can e Sanem si sposino e propone una convivenza, scandalizzando però Mevkibe e Nihat. A quel punto Huma lascia la casa dei futuri consuoceri… Can e Sanem ricevono una telefonata: Leyla ed Emre stanno per diventare marito e moglie. A quel punto, i nostri protagonisti si precipitano dai futuri sposi. Invece Huma chiama Mevkibe e le dice che passerà a prenderla per impedire a questo matrimonio di essere celebrato. In realtà le apprensive madri arrivano troppo tardi, a cerimonia già terminata. Furiose per l’affronto, entrambe svengono e si risvegliano in ospedale, dove ha luogo un altro litigio familiare. Il ...