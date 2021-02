Crollo Ponte di Genova, la sorella di Matteo si sfoga: “Nulla farà tornare mio fratello” (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Niente mi farà rivivere mio fratello. Non un milione, non un miliardo, non un ergastolo”. A scrivere sulla sua pagina Facebook è Leri Bertonati, la sorella di Matteo, uno dei quattro giovani amici di Torre del Greco (Napoli) che, in viaggio per trascorrere le loro vacanze estive, persero la vita il 14 agosto 2018 nel Crollo del Ponte di Genova. Con il ragazzo, all’epoca dei fatti 26 anni, viaggiavano anche Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione. Leri Bertonati nel suo post social scrive a quelli che definisce i ”responsabili del Crollo del Ponte Morandi”. ”Vi parlo – dice – da sorella che sotto le macerie del Ponte ha perso il suo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Niente mirivivere mio. Non un milione, non un miliardo, non un ergastolo”. A scrivere sulla sua pagina Facebook è Leri Bertonati, ladi, uno dei quattro giovani amici di Torre del Greco (Napoli) che, in viaggio per trascorrere le loro vacanze estive, persero la vita il 14 agosto 2018 neldeldi. Con il ragazzo, all’epoca dei fatti 26 anni, viaggiavano anche Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione. Leri Bertonati nel suo post social scrive a quelli che definisce i ”responsabili deldelMorandi”. ”Vi parlo – dice – dache sotto le macerie delha perso il suo ...

DianaMelita1 : @RM7409 @DaniloToninelli @mitgov Grazie a lui che oggi Genova ha un nuovo ponte e soprattutto costruito dalla Finca… - PadulaVincenzo : RT @annalisaterruzz: @DaniloToninelli @mitgov Non dimentichiamo che lei era Ministro delle infrastrutture ai tempi del crollo del ponte Mor… - JeanDanton3 : @censore_ Il mister tontinelli si senta fortunato che non ha rimediato qualche denuncia per il crollo del Ponte Mor… - Zot_64 : @chiaramella72 @GiuliaCortese1 Ancora con la balla dei 49 milioni di COZZI (si, quello che ha 'indagato per il crol… - Zot_64 : @TELADOIOLANIUS @maxschiavini A tuttiquelli che credono ancora a quella bufala del procuratore COZZI ( si proprio q… -