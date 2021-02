CorSport | contro l’Atalanta in porta ci sarà ancora una volta Ospina

(Di martedì 9 febbraio 2021) Toccheràaddomani,in Coppa Italia, difendere ladel Napoli. Per il colombianola quinta partita da titolare, a discapito dell’alternanza effettuata da Gattuso tra i pali fino alla trasferta di Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Inulteriore conferma per Opsina, e in difesa (ai lati) – oltre allo stacanovista Di Lorenzo – Hysaj potrebbe rilavare Mario Rui. Centrocampo con Demme da valutare (non si ferma da un po’), pronto Bakayoko e con lui Elmas e Zielinski”. L'articolo ilNapolista.

Il Bari viene da due sconfitte e un pareggio : dopo il ko di Teramo sono arrivati il pari al San Nicolala modesta Cavese e la già citata sconfittala Viterbese. Dopo questo ...Gattuso ha messo da parte l'alternanza andata in scena con una certa regolarità fino alla trasferta di Veronail Genoa, tra i pali del Napoli ci sarà ancora una volta Ospina. Il colombiano è alla sua quarta partita consecutiva. Gattuso, scrive il Corriere dello Sport, ha messo da parte l'alternanza con ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive c'è stata una partita che ha cambiato la stagione della Juventus, quella persa contro l'Inter a San Siro in campionato, così come un giocatore ha cam ...E battuta una sola volta lo scorso 17 gennaio ll belga ha fatto centro 5 volte, ma su un totale di 9 gare: media non malvagia per un attaccante qualunque, ma l'ex United ha abituato a numeri migliori.