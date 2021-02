Corruzione, arrestata una dipendente comunale di Anzio. Indagini anche a Nettuno (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, 9 Febbraio, una dipendente dell’Ufficio, Anagrafe di piazza Battisti ad Anzio, è stata sottoposta a una misura cautelare emessa dalla Procura di Velletri. A trarre in arresto la dipendente comunale è stato il personale della Polizia di Stato. Leggi anche: Arresti sul litorale per frode, così truffavano le società finanziare: coinvolto dipendente del Ministero della Giustizia Corruzione, arrestata dipendente comunale ad Anzio L’accusa è molto grave e sarebbe quella di Corruzione. Sembrerebbe infatti che la donna abbia accettato del denaro per agevolare alcune pratiche amministrative, nello specifico nel settore delle cittadinanze. Le Indagini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, 9 Febbraio, unadell’Ufficio, Anagrafe di piazza Battisti ad, è stata sottoposta a una misura cautelare emessa dalla Procura di Velletri. A trarre in arresto laè stato il personale della Polizia di Stato. Leggi: Arresti sul litorale per frode, così truffavano le società finanziare: coinvoltodel Ministero della GiustiziaadL’accusa è molto grave e sarebbe quella di. Sembrerebbe infatti che la donna abbia accettato del denaro per agevolare alcune pratiche amministrative, nello specifico nel settore delle cittadinanze. Le...

