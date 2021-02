Comizi finali prima di Rousseau

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) Con un tempismo studiato Alessandro Di Battista sarà in diretta Facebook intervistato da Andrea Scanzi alle 18. Giusto in tempo per sovrapporsi a Vito Crimi e alle dichiarazioni che rilascerà dopo l’incontro con Mario Draghi, il cui termine è fissato per le 17.45. È una battaglia, una vera e propria battaglia quella che si è scatenata all’interno del Movimento 5 stelle in vista della consultazione sudalla quale dipenderà l’adesione o meno al governo dell’ex governatore della Banca centrale europea. I ribelli si stanno organizzando per far pendere la bilancia in loro favore. Di Battista è un martello: “La sola cosa che il Professor Draghi ha effettivamente moltiplicato - ha scritto ieri - sono i titoli derivati italiani. Fu sotto la sua direzione del Tesoro che vennero sottoscritti contratti su contratti sui derivati, molti dei quali sono risultati tossici”. ...