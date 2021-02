C’è un nuovo modo per realizzare legno trasparente (Di martedì 9 febbraio 2021) (immagine: Qinqin Xia, University of Maryland, College Park/Science Advances, 2021)Sostituire il vetro delle finestre, e addirittura tutto un intero edificio, con il legno. O meglio con il legno trasparente. È un’opzione molto promettente a cui gli scienziati pensano da tempo e che potrebbe rivoluzionare in futuro le nostre case: il legno, infatti, è molto più resistente e un miglior isolante del vetro. Tuttavia, sebbene siano molte le sperimentazioni su questo materiale, il legno trasparente non viene ancora commercializzato, a causa del suo complesso metodo di produzione. A compiere oggi un nuovo passo in avanti in questa direzione sono oggi i ricercatori dell’Università del Maryland, che sulle pagine di Science Advances, descrivono un nuovo processo ... Leggi su wired (Di martedì 9 febbraio 2021) (immagine: Qinqin Xia, University of Maryland, College Park/Science Advances, 2021)Sostituire il vetro delle finestre, e addirittura tutto un intero edificio, con il. O meglio con il. È un’opzione molto promettente a cui gli scienziati pensano da tempo e che potrebbe rivoluzionare in futuro le nostre case: il, infatti, è molto più resistente e un miglior isolante del vetro. Tuttavia, sebbene siano molte le sperimentazioni su questo materiale, ilnon viene ancora commercializzato, a causa del suo complesso metodo di produzione. A compiere oggi unpasso in avanti in questa direzione sono oggi i ricercatori dell’Università del Maryland, che sulle pagine di Science Advances, descrivono unprocesso ...

