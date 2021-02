Cadaveri nei rifiuti o fatti a pezzi | così liberavano i posti in cimitero

(Di martedì 9 febbraio 2021)nei. Questa l’opera di alcune persone che volevano lucrare suiin. Ecco cos’è successo. In base alle ricostruzioni i responsabili avrebbero svuotato diversi loculi tramite questo modus operandi, rimanendo per molto tempo impuniti. I responsabili avevano l’obiettivo di lucrare suche avevano liberato. La vicenda si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rosatoeu : Tropea, svuotano i loculi, fanno a pezzi i cadaveri e li gettano nei rifiuti: così liberavano i posti al cimitero. - infoitinterno : Tropea, svuotano i loculi, fanno a pezzi i cadaveri e li gettano nei rifiuti: così liberavano i posti al cimitero - zluca2 : Svuotano i loculi, fanno a pezzi i cadaveri e li gettano nei rifiuti: così liberavano i posti al cimitero - Elessar2412 : Vergognosa campagna diffamatoria nei confronti di Trump. Rula Jebreal è uno scandalo e fa sciacallaggio. I cani ban… - davide14868 : Tropea, svuotano i loculi, fanno a pezzi i cadaveri e li gettano nei rifiuti: così liberavano i posti al cimitero -

Ultime Notizie dalla rete : Cadaveri nei

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Cataste di cassette di plasticacampi Rischio roghi tossici... L'... In aggiunta, mancano spazi per la ricezione: ossa umane emummificati, raccolti in teli e ...Ipotesi strangolamento Si svolgeràprossimi giorni l'autopsia sul cadavere di Laura Perselli (a ... E' indiziato di duplice omicidio e occultamento dei. La scomparsa dei genitori Peter ...Paternò. Gli anglofoni lo definirebbero “cold case” ma etichettare in tal modo il misterioso omicidio di Nunzia Alleruzzo, figlia dello storico capomafia Pippo, deceduto a su ...L’assalto è avvenuto nella provincia orientale di Deir Ezzor. I militari erano di stanza nell’area alla ricerca di miliziani jihadisti. Ieri le autorità siriane hanno annunci ...