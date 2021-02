Blitz antidroga | 45 arresti nel Salernitano

SardiniaPost : Operazione antidroga della polizia nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari dove gli agenti hanno sequestrato marij… - CasilinaNews : Tivoli. Blitz antidroga: un arresto e due denunce. I dettagli delle indagini dei Carabinieri - sardanews : Blitz antidroga: sequestrati quasi sette chili di marijuana, due arresti - infoitsalute : Blitz antidroga: sequestrati quasi sette chili di marijuana, due arresti - - SardiniaPost : Blitz antidroga a Sanluri e Serramanna: arrestati due uomini, sette denunciati - #Sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz antidroga

L'Eco Vicentino

LA DROGA Maxi, sequestrati 85 chili di stupefacenti nel... LA DROGA Spaccio di droga a Ponticelli, arrestata 65enne: nascondeva... L' attività di spaccio dell'organizzazione in ...Il via vai di persone dal suo appartamento ha destato l'attenzione dei Carabinieri che hanno fatto scattare il, rinvenendo 26 ovuli contenenti cocaina e hashish. A 'corredo' c'erano anche un ...Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antidroga nelle zone del litorale sud di Roma. A quanto si apprende, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato diverse persone ...In poche ore, i Carabinieri della Stazione di Tivoli hanno arrestato una persona e denunciato altre due per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato frutto di una perquisizione domiciliare ...