Barcode Scanner, l'ennesima app Android che diffonde malware (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono oltre dieci milioni i download dell'app Barcode Scanner di Lavabird e altrettanti i device infetti da malware iniettato dall'app Android presente sul Play Store. Ancora una volta Play Protect di Google risulta totalmente inutile a difendere da pericolose minacce di app presenti sul Play Store che continua a dimostrare di essere tra i negozi di app più pericolosi. Da Google tante chiacchiere sulla sicurezza e pochissimi fatti se poi sono sempre le aziende di sicurezza come malwarebytes a scoprire app dannose. Tutto sulla sicurezza: malware, cos'è e perché utilizzare una VPN, i migliori antivirus Barcode Scanner infetta gli smartphone Android Una popolare app per Scanner di codici a barre con oltre 10 milioni di ...

