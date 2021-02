Avvistato il principe Harry in autobus. Sta girando uno show a Los Angeles

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roberta Damiata Dopo i contratti milionari con Netflix e Spotify, ilsi dedica ora al mondo della tv. Ha infatti girato insieme a James Corden una puntata di Carpool Karaokesopra unSua moglie Meghan Markle prima di sposarsi era un’attrice di grande successo e ora sembra che anche ilstia percorrendo la sua stessa strada. È stato infattia Lossu unturistico a due piani, insieme al suo grande amico loman James Corden. Con luinon stava semplicemente facendo un giro turistico della città, ma qualcosa di molto più divertente e in un certo senso rivoluzionario. Le immagini riprese da qualche passante hanno ...

La vera movie star della famiglia sarà il principe Harry. A scatenare la fantasia della stampa Usa e britannica è una notizia lanciata da Tmz: il nipote di Elisabetta II è stato avvistato a Los Angeles.