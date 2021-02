Artigiani e commercianti: importi dei contributi Inps 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, 9 febbraio 2021, l’istituto dell’Inps comunica attraverso la Circolare n.17 tutti gli importi dei contributi dovuti dagli Artigiani e dai commercianti stabiliti per l’anno 2021. Importante ricordare che dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive di Artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali e poi di 0,45 ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. Ne risulta quindi che le aliquote contributive sono pari al 24%, già raggiunto nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; del 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni. Consulta il calendario dei pagamenti ... Leggi su leggioggi (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, 9 febbraio, l’istituto dell’comunica attraverso la Circolare n.17 tutti glideidovuti daglie daistabiliti per l’anno. Importante ricordare che dal 1 gennaio 2012 le aliquoteve diiscritti alle gestioni autonome dell’sono incrementate di 1,3 punti percentuali e poi di 0,45 ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. Ne risulta quindi che le aliquoteve sono pari al 24%, già raggiunto nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; del 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni. Consulta il calendario dei pagamenti ...

