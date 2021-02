Antonella Clerici: la regina della RAI fa un discorso serio sulla competenza. (Di martedì 9 febbraio 2021) Uno dei programmi che ci tengono compagnia la mattina su Rai Uno è È sempre mezzogiorno, condotto dalla simpatica Antonella Clerici che ha uno stile di conduzione unico. Oggi tra gli ospiti l’attrice Nancy Brilli in collegamento da casa sua e uno degli argomenti trattati è stato la meritocrazia, in tutti i campi, augurandosi che valga soprattutto nel mondo del lavoro Mai come ora si torna a parlare di competenza in ogni settore. Il curriculum conta, come conta la storia e la meritocrazia. Speriamo di arrivarci sempre di più “La competenza è tanta roba” Ma già ieri Antonellina ospite di uno spazio de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine in diretta Facebook e YouTube chiamato Programma con Claudia Rossi e Andrea Conti aveva toccato l’argomento parlando delle competenze: Secondo me oggi deve andare di ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 febbraio 2021) Uno dei programmi che ci tengono compagnia la mattina su Rai Uno è È sempre mezzogiorno, condotto dalla simpaticache ha uno stile di conduzione unico. Oggi tra gli ospiti l’attrice Nancy Brilli in collegamento da casa sua e uno degli argomenti trattati è stato la meritocrazia, in tutti i campi, augurandosi che valga soprattutto nel mondo del lavoro Mai come ora si torna a parlare diin ogni settore. Il curriculum conta, come conta la storia e la meritocrazia. Speriamo di arrivarci sempre di più “Laè tanta roba” Ma già ieri Antonellina ospite di uno spazio de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine in diretta Facebook e YouTube chiamato Programma con Claudia Rossi e Andrea Conti aveva toccato l’argomento parlando delle competenze: Secondo me oggi deve andare di ...

