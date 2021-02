Alghero, picchiata e segregata in casa dall’ex compagno. Ma riesce a fuggire e va in ospedale (Di martedì 9 febbraio 2021) Una donna è stata segregata in casa e picchiata dal suo ex compagno, che è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona e lesioni aggravate. È successo ad Alghero. La donna ha trovato il coraggio di scappare e cercare aiuto al Pronto soccorso, dove le gravi ferite che presentava hanno immediatamente allarmato i medici e fatto partire l’intervento dei carabinieri. Secondo quanto riporta l’Ansa, la donna ha raccontato di essere da tempo vittima del suo ex compagno e ha descritto le violenze fisiche e psicologiche subite. Al momento dell’arresto, nell’appartamento dell’uomo, i carabinieri hanno trovato armi e droga. Nella camera da letto nascondeva un machete, un manganello di 50 centimetri e una balestra con cinque frecce. Inoltre, sotto una poltrona erano nascosti oltre 100 ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Una donna è stataindal suo ex, che è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona e lesioni aggravate. È successo ad. La donna ha trovato il coraggio di scappare e cercare aiuto al Pronto soccorso, dove le gravi ferite che presentava hanno immediatamente allarmato i medici e fatto partire l’intervento dei carabinieri. Secondo quanto riporta l’Ansa, la donna ha raccontato di essere da tempo vittima del suo exe ha descritto le violenze fisiche e psicologiche subite. Al momento dell’arresto, nell’appartamento dell’uomo, i carabinieri hanno trovato armi e droga. Nella camera da letto nascondeva un machete, un manganello di 50 centimetri e una balestra con cinque frecce. Inoltre, sotto una poltrona erano nascosti oltre 100 ...

