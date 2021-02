Addio a Mary Wilson | la storica co-fondatrice delle Supremes

(Di martedì 9 febbraio 2021)è morta nella tarda serata di lunedì 8 febbraio nella sua casa di Las Vegas: l’iconica cantante aveva 76 anni. Noel Vasquez/Getty ImagesLa co-, è morta improvvisamente nelle scorse ore all’età di 76 anni nella sua abitazione di Las Vegas. A divulgare la notizia è stato il suo storico agente, Jay Schwartz. Nel 1959 la cantante, quando aveva 15 anni, contribuì a far nascere il leggendario trio della Motown Records insieme a Diana Ross e Florence Ballard. Berry Gordy, l’iconico produttore discografico, si è detto “estremamente scioccato e rattristato nel sentire della scomparsa di un importante membro della famiglia Motown”. I funerali di ...

è stata estremamente speciale per me. Era una pioniera , una diva e ci mancherà profondamente ". Microfono Chi eraWilson Storica cantante delle Supremes,era rimasta attiva fino a ..."Sono sempre stato orgoglioso di- ha aggiunto - Era una star a pieno titolo e nel corso degli anni ha continuato a lavorare sodo per rafforzare l'eredità delle 'Supremes'.Wilson è stata ...Mary Wilson è morta nella tarda serata di lunedì 8 febbraio nella sua casa di Las Vegas: l'iconica cantante aveva 76 anni.E’ morta a 76 anni Mary Wilson. La cantante, che aveva fondato le ‘Supremes’ assieme a Diana Ross e a Florence Ballard, è deceduta nella sua casa di Las ...