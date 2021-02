Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando Furioso con Nicole! (Di lunedì 8 febbraio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando si schiera contro Nicole accusandola di essere una falsa e di non raccontare la verità. Nel frattempo Sophie ha un confronto con Matteo e Giorgio… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato di Claudio e Sabina, ma anche di Armando e Nicole. Quest’ultima sta portando avanti la sua conoscenza con Carlo, ed ha accantonato momentaneamente Incarnato. Ecco che cosa è successo Oggi a Uomini e Donne. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: scontro tra Armando e Nicole! La Puntata si apre con Claudio e Sabina. Si riprende il ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 8 febbraio 2021)disi schiera contro Nicole accusandola di essere una falsa e di non raccontare la verità. Nel frattempo Sophie ha un confronto con Matteo e Giorgio… Nellaquotidiana disi è parlato di Claudio e Sabina, ma anche die Nicole. Quest’ultima sta portando avanti la sua conoscenza con Carlo, ed ha accantonato momentaneamente Incarnato. Ecco che cosa è successodi: scontro traLasi apre con Claudio e Sabina. Si riprende il ...

lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - 76Celisa : RT @pcaiffa: Nel mondo milioni di donne, uomini e bambini vengono sfruttati per scopi sessuali o lavorativi. Non facciamo finta di non vede… - EIGHTSVOICE : cosa dico: uccidere le donne è sbagliato cosa capiscono gli uomini: uccidere gli uomini va bene ?????? -