Ultime Notizie Roma del 08-02-2021 ore 13:10 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi lavora la scuola al programma oggi nuovi incontri presidente incaricato da oggi a 36 ore per il secondo giro di consultazioni entro mercoledì draghi potrebbe sciogliere la riserva di Movimento 5 Stelle riunito in serata i parlamentari in un assemblea congiunta di gruppi di camera e senato per fare il punto dopo il primo giro di consultazioni con il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi quella di Giuseppe contestata la voce più attesa dello scontro conferma il suo sostegno l’ex governatore Disegna il proprio futuro all’interno del Movimento coronavirus Stati Uniti oltre 27 milioni di casi Cina contagi Zero sono 106 milioni 166898 i casi di coronavirus registrati nel mondo da inizio pandemia Secondo l’ultimo conteggio della John Hopkins University 2317 2000Scusate ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi lavora la scuola al programma oggi nuovi incontri presidente incaricato da oggi a 36 ore per il secondo giro di consultazioni entro mercoledì draghi potrebbe sciogliere la riserva di Movimento 5 Stelle riunito in serata i parlamentari in un assemblea congiunta di gruppi di camera e senato per fare il punto dopo il primo giro di consultazioni con il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi quella di Giuseppe contestata la voce più attesa dello scontro conferma il suo sostegno l’ex governatore Disegna il proprio futuro all’interno del Movimento coronavirus Stati Uniti oltre 27 milioni di casi Cina contagi Zero sono 106 milioni 166898 i casi di coronavirus registrati nel mondo da inizio pandemia Secondo l’ultimo conteggio della John Hopkins University 2317 2000Scusate ...

fanpage : Bonino: 'Nessun imbarazzo a governare coi leghisti' #8febbraio - fanpage : 'Zona gialla non vuol dire scampato pericolo'. Il monito del Ministro Speranza. - Agenzia_Ansa : Ventisette Comuni del Basso Molise in zona rossa. Nei giorni scorsi altri piccoli comuni dell'area erano già finiti… - Ros71638854 : RT @fanpage: 'I leader non entreranno nel governo Draghi' #8febbraio - LaskaJuventus : RT @fanpage: Un'ottima notizia -