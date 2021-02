UFFICIALE – Niang va in prestito all’Al Ahli: il comunicato (Di lunedì 8 febbraio 2021) M’Baye Niang passa ufficialmente al Al Ahli: questo il comunicato del Rennes sulla cessione del giocatore senegalese Sembrava dovesse essere tutto pronto per il ritorno di M’Baye Niang in Italia e invece andrà al’ Al Ahli in prestito dal Rennes. Questo il comunicato. «Lo Stade Rennais F.C. e l’Al Ahli SC, in Arabia Saudita hanno hanno trovato un accordo sulla base del prestito per l’attaccante senegalese M’Baye Niang fino alla fine della stagione» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) M’Bayepassa ufficialmente al Al: questo ildel Rennes sulla cessione del giocatore senegalese Sembrava dovesse essere tutto pronto per il ritorno di M’Bayein Italia e invece andrà al’ Alindal Rennes. Questo il. «Lo Stade Rennais F.C. e l’AlSC, in Arabia Saudita hanno hanno trovato un accordo sulla base delper l’attaccante senegalese M’Bayefino alla fine della stagione» Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato, ufficiale: #Niang in prestito al #AlAhli - napolimagazine : UFFICIALE - Niang in prestito all'Al-Ahli - apetrazzuolo : UFFICIALE - Niang in prestito all'Al-Ahli - Q7_AG : RT @DiMarzio: #Calciomercato, ufficiale: #Niang in prestito al #AlAhli - IbraAhmd : RT @DiMarzio: #Calciomercato, ufficiale: #Niang in prestito al #AlAhli -