Tesla investe 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. Impennata delle quotazioni della criptovaluta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Schizzano a livelli record le quotazioni del Bitcoin dopo che Tesla ha annunciato la decisione di investire 1,5 miliardi di dollari nella criptovaluta. Quest'ultima è arrivata ad essere scambiata a oltre 43.000 dollari. La mossa di Tesla arriva pochi giorni dopo che il fondatore Elon Musk ha temporaneamente modificato la sua mini-biografia su Twitter citando la criptovaluta. L'azienda di Musk prevede di cominciare adaccettare pagamenti in criptovaluta.

