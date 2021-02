Spezza una vertebra all'agente, ma il giudice libera lo straniero (Di lunedì 8 febbraio 2021) Elena Ricci Una vertebra Spezzata e 35 giorni di prognosi per un poliziotto brutalmente pestato da un extracomunitario. Per quest'ultimo niente carcere, ma solo obbligo di dimora e di firma Non è bastato aggredire due poliziotti, buttarne uno per terra colpendolo con calci all’addome fino a rompergli una vertebra, con ben 35 giorni di prognosi, per finire in carcere. È stato infatti rimesso in libertà, seppur con obbligo di dimora a San Pietro in Casale e obbligo quotidiano di firma, il trentacinquenne pregiudicato della Guinea che sabato sera in via Boldrini, a Bologna, ha aggredito due agenti di polizia giunti sul posto dopo diverse segnalazioni. Non solo il reato di lesioni, ma anche quello di danneggiamento, infatti la furia dell’extracomunitario si è in seguito scatenata sulla volante. Una volta caricato in ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Elena Ricci Unata e 35 giorni di prognosi per un poliziotto brutalmente pestato da un extracomunitario. Per quest'ultimo niente carcere, ma solo obbligo di dimora e di firma Non è bastato aggredire due poliziotti, buttarne uno per terra colpendolo con calci all’addome fino a rompergli una, con ben 35 giorni di prognosi, per finire in carcere. È stato infatti rimesso in libertà, seppur con obbligo di dimora a San Pietro in Casale e obbligo quotidiano di firma, il trentacinquenne pregiudicato della Guinea che sabato sera in via Boldrini, a Bologna, ha aggredito due agenti di polizia giunti sul posto dopo diverse segnalazioni. Non solo il reato di lesioni, ma anche quello di danneggiamento, infatti la furia dell’extracomunitario si è in seguito scatenata sulla volante. Una volta caricato in ...

