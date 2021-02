Salvini vuole rifilare a Draghi il modello lombardo. Quello dei disastri di Fontana. “E’ il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Domani la priorità che porteremo al tavolo del professore Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute. C’è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione, delle vaccinazioni. Proporremo al professor Draghi il modello Bertolaso”. E’ quanto ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un incontro con il nuovo coordinatore del piano vaccini della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. “L’obiettivo – ha detto ancora il leader del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Domani la priorità che porteremo al tavolo del professore, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute. C’è unche è il piùdaldiin, delle vaccinazioni. Proporremo al professorilBertolaso”. E’ quanto ha annunciato il segretarioLega, Matteo, a margine di un incontro con il nuovo coordinatore del piano vacciniRegione Lombardia, Guido Bertolaso. “L’obiettivo – ha detto ancora il leader del ...

TgLa7 : #Molinari (Lega): Se il governo sarà politico, la logica vuole che #Salvini debba essere ministro - matteosalvinimi : #Salvini: Governo di unità nazionale? Per fare cosa? Come faccio ad andare con un PD che vuole cancellare i… - welikeduel : 'Era finto il fatto che il centrodestra fosse una sola cosa, si controllano l'uno con l'altro e fanno finta di anda… - commessoromano : @LegaSalvini 'Draghi? Mi dispiace che ci sia un italiano complice di un' Unione europea che vuole massacrare gli it… - peppesignore : RT @fasulo_antonio: #Molinari (Lega): Se il governo sarà politico, la logica vuole che #Salvini debba essere ministro. Ma non doveva esse… -