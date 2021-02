Salvini, prima l'Europa (Di lunedì 8 febbraio 2021) Flashback, ai primi giorni della legislatura, quando all’Economia fu indicato Paolo Savona, il teorico del “piano B” di uscita dall’euro. E nella prima bozza dell’allora contratto di governo si annunciava la cancellazione del debito italiano presso la Bce, scatenando il panico tra gli investitori e il gran falò dello spread. Flashback, alle tante battaglie navali condotte dal Viminale, col petto villoso a favor di telecamera per fermare un’“invasione” che invasione non era. Così, tanto per ricordare. Adesso, la svolta (leggi qui) sincera o bugiarda, tattica o strategica, finzione o conversione, questo si vedrà, ma il paradosso è squadernato: quello che ha capito di più che con Draghi cambia tutto, politica, andazzo, stile, sistema dei partiti è proprio Matteo Salvini. Si vedrà se è sostanza o accidente, e anche presto, quando il professor Draghi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Flashback, ai primi giorni della legislatura, quando all’Economia fu indicato Paolo Savona, il teorico del “piano B” di uscita dall’euro. E nellabozza dell’allora contratto di governo si annunciava la cancellazione del debito italiano presso la Bce, scatenando il panico tra gli investitori e il gran falò dello spread. Flashback, alle tante battaglie navali condotte dal Viminale, col petto villoso a favor di telecamera per fermare un’“invasione” che invasione non era. Così, tanto per ricordare. Adesso, la svolta (leggi qui) sincera o bugiarda, tattica o strategica, finzione o conversione, questo si vedrà, ma il paradosso è squadernato: quello che ha capito di più che con Draghi cambia tutto, politica, andazzo, stile, sistema dei partiti è proprio Matteo. Si vedrà se è sostanza o accidente, e anche presto, quando il professor Draghi ...

