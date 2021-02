Safer Internet Day, martedì 9 febbraio. Live della Polizia di Stato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Straordinario record di adesioni per l’evento di Polizia di Stato e Unieuro dedicato alla lotta contro il cyberbullismo. Polizia di Stato e Unieuro martedì 9 febbraio a partire dalle ore 10.00 saranno in diretta streaming sul sito PoliziadiStato.it, cuoriconnessi.it ed anche sul canale ufficiale youtube della Polizia di Stato, per #cuoriconnessi, un grande evento digitale in occasione del Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in rete. Parteciperanno alla diretta più di 3.000 scuole di tutta Italia e oltre 200.000 studenti: l’incontro è dedicato ai ragazzi del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti ... Leggi su udine20 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Straordinario record di adesioni per l’evento didie Unieuro dedicato alla lotta contro il cyberbullismo.die Unieuroa partire dalle ore 10.00 saranno in diretta streaming sul sitodi.it, cuoriconnessi.it ed anche sul canale ufficiale youtubedi, per #cuoriconnessi, un grande evento digitale in occasione delDay, giornata mondiale per la sicurezza in rete. Parteciperanno alla diretta più di 3.000 scuole di tutta Italia e oltre 200.000 studenti: l’incontro è dedicato ai ragazzi del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti ...

