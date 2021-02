Rincaro benzina | protesta delle associazioni | stangata per i consumatori

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Con la ripresa della quotazioni dei prodotti petroliferi – oggi il Brent è tornato sopra i 60 dollari al barile – proseguono i rincari dei prezzi consigliati e i prezzi praticati alla pompa. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è salito a 1,494 euro al litro (rispetto a 1,486 rilevato venerdì) mentre il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, è salito 1,367 euro al litro (contro 1,358 di venerdì). Per quel che riguarda il servito, per lail prezzo medio praticato è di 1,636 euro al litro (1,629 venerdì), mentre la media del diesel è di 1,514 euro al (venerdì 1,507). Pronta è stata la...