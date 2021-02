Queen Latifah | è la protagonista del reboot di The Equalizer

(Di lunedì 8 febbraio 2021)è ladeldella CBS di The, che debutterà dopo il Super Bowl! L’attrice nominata all’Oscar si è aperta in una recente intervista sul motivo per cui ha deciso di partecipare alla serie e su come si sente ad assumere il ruolo precedentemente interpretato da Edward Woodward sul piccolo schermo e Denzel Washington sul grande schermo. Cosa ha detto? “L’unico riferimento che avevo era Denzel”, ha detto a USA Today. “Ho dovuto capire come creare un personaggio che sarebbe stato diverso dal suo e ovviamente non entrare nella sua corsia, ma nemmeno come l’originale”.ha spiegato nella sua intervista perché ha deciso di unirsi a The. Ha detto che le piaceva il ...

sissythatpatch : QUEEN LATIFAH??? AHAJSJSJ - ciammina : Queen Latifah la conoscete solo come attrice probabilmente - fe_de15 : @megasabgio Ci sta. Io l'ho trovato bravissimo anche nel film con Queen Latifah. -

Ultime Notizie dalla rete : Queen Latifah

Sky Tg24

è la star del trailer di The Equalizer , serie prodotta da CBS che reimmagina in versione femminile la saga action interpretata da Denzel Washingston. Nella versione CBS Robert McCall ...(Never Have I Ever) approfondimento The Equalizer: il trailer della serie reboot conNever Have I Ever (da noi tradotta con il titolo Non ho mai? ) è un serie televisiva statunitense ...Queen Latifah è la protagonista del reboot della CBS di The Equalizer, che debutterà dopo il Super Bowl! L’attrice nominata all’Oscar si è aperta in una recente intervista sul motivo per cui ha deciso ...Lindheim ha trascorso più di quattro decenni nell’industria dell’intrattenimento come dirigente televisivo presso NBC, Universal Studios e Paramount. Ha lavorato alla programmazione, al settore creat ...