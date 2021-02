Pirlo cambia la Juve: con l’Inter pronte 7 novità dal primo minuto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nemmeno il tempo di godersi la vittoria sulla Roma che davanti alla Juventus c’è subito un altro big match: i bianconeri domani sera sfideranno l’Inter di Antonio Conte all’Allianz Stadium di Torino, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Ronaldo e compagni all’andata misero alle corde i nerazzurri vincendo per 2-1, ma L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nemmeno il tempo di godersi la vittoria sulla Roma che davanti allantus c’è subito un altro big match: i bianconeri domani sera sfiderannodi Antonio Conte all’Allianz Stadium di Torino, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Ronaldo e compagni all’andata misero alle corde i nerazzurri vincendo per 2-1, ma L'articolo

ilbianconerocom : Paradosso #Ronaldo: meno tiri, più gol. #Pirlo gli cambia ruolo, ma aveva ragione #Sarri - Ilarioforjuve : Pirlo: 'Chiellini finché regge lo teniamo. La mia Juve cambia spesso, sono cresciuto. Dybala? Ecco come sta'?… - _solo_ros_ : Per non ammettere che magari un 'novellino come #Pirlo' è bravo ed ha una sua idea che cambia in base alla partita… - infoitsport : Juventus, verso la sfida con l’Inter: Pirlo cambia ancora interpreti - IagoAndrade14 : @SalvMont @antorendina @Chiariello_CS A 3 o a 4 non cambia. Non hai un centrale di sinistra Trova un'altra soluzion… -