Perché la Russia sta allungando la pista della sua base in Siria (Di lunedì 8 febbraio 2021) Immagini satellitari risalenti al 14 dicembre, ma divulgate recentemente, mostrano che la Russia ha intrapreso lavori di allungamento della pista di decollo della sua base aerea di Khmeimim in Siria. Khmeimim, situata nel governatorato costiero di Latakia, è stata un importante sito per l'intervento militare di Mosca, iniziato il 30 settembre del 2015, in quel InsideOver.

... - "Nome, cognome, patronimico" - "Shulga, Gennady Borissovitch" - "Sai perché ti abbiamo arrestato?... avvelenato quest'estate - stanno organizzando manifestaizoni di protesta in tutta la Russia, ...

Il primo è stato consegnato sabato 6 febbraio dal nipote dell'alpino Giovanni Deola, reduce di Francia, Grecia, Albania e Russia: Lo ha affidato al capogruppo Roberto Falchi e sarà esposto nella sede ...

Navalny condannato a due anni e 8 mesi. Il suo attacco a Putin, «Vladimir l’Avvelenatore» Il Sole 24 ORE ... - "Nome, cognome, patronimico" - "Shulga, Gennady Borissovitch" - "Saiti abbiamo arrestato?... avvelenato quest'estate - stanno organizzando manifestaizoni di protesta in tutta la, ...Il primo è stato consegnato sabato 6 febbraio dal nipote dell'alpino Giovanni Deola, reduce di Francia, Grecia, Albania e: Lo ha affidato al capogruppo Roberto Falchi e sarà esposto nella sede ...