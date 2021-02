Omofobia e scarsa intelligenza sarebbero collegati | lo studio

Leggi su zon

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Unocondotto dai ricercatori dell’Università del Queensland, in Australia ha rivelato che esisterebbe una correlazione scientifica trae bassi livelli diE’ tristemente noto che spesso pregiudizi, opinioni, convinzioni false e poco ragionate conducono a episodi e manifestazioni tutt’altro che piacevoli. L’rappresenta soltanto una di queste forme di intolleranza ed ostilità nei confronti di scelte individuali che sfocia in comportamenti denigratori. Gli esperti dell’Università australiana del Queensland, così, hanno deciso di prendere in esame possibili correlazioni tra bassi livelli di quoziente intellettivo e opinioni pregiudizievoli, prevenute e infamanti. I risultati supportano gli studi esistenti che hanno precedentemente tracciato correlazioni tra avere un QI basso e ...