Non c’è destino che una donna possa scriversi da sola (Di lunedì 8 febbraio 2021) «Qualcuno che non è lei pensa dentro di lei». Dall’Argentina arriva sempre qualcosa di nuovo, è come se la letteratura di quelle terre avesse risorse sconfinate quanto la larghezza della Pampa, profonde e scure come il Rio de la Plata, diverse quanti (e come) sono i quartieri di Buenos Aires, che a volte ti ricordano Parigi e Madrid, altre ti catapultano nel Sudamerica più intimo. Non pensiamo soltanto ad autrici e autori giovani, ve ne sono di vero talento, ma anche di chi ha scritto sessanta, settant’anni fa libri che sono dei gioielli ma che non sono mai stati tradotti, restando confinati nelle biblioteche argentine e nei saggi di critica. Il caso più recente è quello di Sara Gallardo, una scrittrice davvero straordinaria, fino a poco tempo fa pressoché sconosciuta in Europa e quindi in Italia. Dobbiamo questa scoperta a Solferino libri che a inizio del 2021 ha pubblicato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) «Qualcuno che non è lei pensa dentro di lei». Dall’Argentina arriva sempre qualcosa di nuovo, è come se la letteratura di quelle terre avesse risorse sconfinate quanto la larghezza della Pampa, profonde e scure come il Rio de la Plata, diverse quanti (e come) sono i quartieri di Buenos Aires, che a volte ti ricordano Parigi e Madrid, altre ti catapultano nel Sudamerica più intimo. Non pensiamo soltanto ad autrici e autori giovani, ve ne sono di vero talento, ma anche di chi ha scritto sessanta, settant’anni fa libri che sono dei gioielli ma che non sono mai stati tradotti, restando confinati nelle biblioteche argentine e nei saggi di critica. Il caso più recente è quello di Sara Gallardo, una scrittrice davvero straordinaria, fino a poco tempo fa pressoché sconosciuta in Europa e quindi in Italia. Dobbiamo questa scoperta a Solferino libri che a inizio del 2021 ha pubblicato ...

