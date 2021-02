Mondiali Cortina 2021, Paris: “Sono in crescita. Garmisch mi ha dato fiducia” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Questo è l’appuntamento più importante della stagione. Sfruttiamo i giorni che ci restano per allenarci al meglio, visto che anche in Coppa del mondo non Sono ancora al top, ma Sono in crescita. Speriamo di riuscirci e poi in gara daremo il tutto per tutto per fare il meglio possibile”. Così l’azzurro Dominik Paris, nel corso della conferenza stampa di apertura ufficiale di Casa Italia Collection Fisi, in vista delle gare dei prossimi giorni ai Mondiali. Il nuovo programma deciso dalla Fis per i prossimi giorni prevede domani il superG femminile, mercoledì la combinata maschile e giovedì il superG maschile. Paris è stato protagonista assoluto nella discesa libera di Coppa del mondo di Garmisch, ritrovando la vittoria pochi giorni fa. “La vittoria di ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Questo è l’appuntamento più importante della stagione. Sfruttiamo i giorni che ci restano per allenarci al meglio, visto che anche in Coppa del mondo nonancora al top, main. Speriamo di riuscirci e poi in gara daremo il tutto per tutto per fare il meglio possibile”. Così l’azzurro Dominik, nel corso della conferenza stampa di apertura ufficiale di Casa Italia Collection Fisi, in vista delle gare dei prossimi giorni ai. Il nuovo programma deciso dalla Fis per i prossimi giorni prevede domani il superG femminile, mercoledì la combinata maschile e giovedì il superG maschile.è stato protagonista assoluto nella discesa libera di Coppa del mondo di, ritrovando la vittoria pochi giorni fa. “La vittoria di ...

Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - poliziadistato : Ci siamo. Domani #8febbraio i mondiali @cortina2021 entrano nel vivo. Tra i 'protagonisti' anche il nostro monument… - RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - ketty0808 : RT @lucianonobili: Grazie a tutti coloro che - seppur senza pubblico e in condizioni difficili - stanno assicurando lo svolgimento del mera… - 1205fiorella : RT @lucianonobili: Grazie a tutti coloro che - seppur senza pubblico e in condizioni difficili - stanno assicurando lo svolgimento del mera… -