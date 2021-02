Mina Settembre, Davide Devenuto ecco perché non ha ancora sposato Serena Rossi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mina Settembre è tra le fiction di punta della domenica di Rai 1, interpretata da Serena Rossi, ha conquistato il pubblico che ne ha apprezzato la semplicità e la genuinità delle storie e dei protagonisti. Presente nel cast anche Davide Devenuto compagno di Serena, i due si sono conosciuti sul set di Un Posto al sole e hanno anche un figlio, Diego, ma non sono ancora convolati a nozze. Raggiunto da Fanpage, Davide Devenuto ha parlato in un’intervista del rapporto che ha con Serena, un amore speciale a cui entrambi gli attori credono molto. Davide ha rivelato d’aver chiesto a Serena di sposarlo, una proposta fatta in modo ironico che ha sorpreso l’attrice, le nozze ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 febbraio 2021)è tra le fiction di punta della domenica di Rai 1, interpretata da, ha conquistato il pubblico che ne ha apprezzato la semplicità e la genuinità delle storie e dei protagonisti. Presente nel cast anchecompagno di, i due si sono conosciuti sul set di Un Posto al sole e hanno anche un figlio, Diego, ma non sonoconvolati a nozze. Raggiunto da Fanpage,ha parlato in un’intervista del rapporto che ha con, un amore speciale a cui entrambi gli attori credono molto.ha rivelato d’aver chiesto adi sposarlo, una proposta fatta in modo ironico che ha sorpreso l’attrice, le nozze ...

