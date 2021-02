Milik | inizio in salita | il polacco dovrà stare fuori una settimana

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Non inizia nel modo migliore l’avventura francese di Arkadiusz. Nonostante la rete segnata al Lens nello scorso turno, l’attaccanteha saltato ieri il Classique contro il Psg a causa di un infortunio. Proprio sulle condizioni del giocatore si è espresso il momentaneo tecnico dell’OM, Nasser Larguet, affermando chene avrà ancora per una, saltando perciò sia la partita di coppa contro l’Auxerre, che la prossima di campionato contro il Bordeaux. Foto: Twitter Marsiglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NuscoMichele : @NapoliVertical @ToniAzzurri Ad inizio stagione in rosa avevi cinque punte, poi “fortunatamente” sei riuscito a lib… - FilGramegna : @NicFra99 Ma quale qualità? Che gioca con Petagna da iniziò stagione senza mertens oshimeni e una società che ha di… -

...quindi sfumata almeno momentaneamente la possibilità di rivedere Sarri allenare Arkadius, ... Il tecnico toscano infatti vorrebbe iniziare una nuova esperienza professionale dastagione, ...... e domani a Torino è intenzionato a partire con Mayoral dall'e il 'Cigno di Sarajevo' in ...avevano deciso in estate - col placet del portoghese - di vendere Dzeko alla Juventus e prendere,...Asta di riparazione 2020/2021. Il collegamento in videochiamata è fissato alle ore 22. In seguito ad alcuni arrivi in ritardo, le otto squadre della Lega possono cominciare a ritoccare le loro rose. I ...La nuova vita calcistica di Arkadiusz Milik al Marsiglia non sembra essere iniziata nei migliore dei modi. Nonostante la rete segnata alla prima da ...