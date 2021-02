Lutto per Giuseppe Povia, il suo addio sui social: “Ciao papà, sei stato grande” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il cantautore ha annunciato la scomparsa del padre in un post su Facebook e Instagram: “Ciao papà…sei stato grande” Grave Lutto per il cantautore Giuseppe Povia, che nelle ultime ore, attraverso un commovente post su Instagram e su Facebook ha annunciato la morte del padre. Il vincitore del Festival di Sanremo 2006 ha voluto mettere per iscritto una dedica al genitore scomparso, ringraziandolo per quanto fatto per lui: “Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”, scrive il cantante, che ha aggiunto “Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: “Chi è il tuo mito?”. Ho detto: “Mio padre”. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti”. Le condoglianze sui ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il cantautore ha annunciato la scomparsa del padre in un post su Facebook e Instagram: “…sei” Graveper il cantautore, che nelle ultime ore, attraverso un commovente post su Instagram e su Facebook ha annunciato la morte del padre. Il vincitore del Festival di Sanremo 2006 ha voluto mettere per iscritto una dedica al genitore scomparso, ringraziandolo per quanto fatto per lui: “Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”, scrive il cantante, che ha aggiunto “Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: “Chi è il tuo mito?”. Ho detto: “Mio padre”. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti”. Le condoglianze sui ...

matteosalvinimi : Il mondo animalista oggi è in lutto per la tragica scomparsa di Elisabetta Barbieri, una persona che ha dedicato la… - GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - rtl1025 : ?? Lutto per il cantante britannico #Mika, che ha annunciato la morte della madre Joannie in un'intervista a Le Pari… - volalibera1 : RT @il_piccolo: La docente di Letteratura francese è mancata improvvisamente all’età di 61 anni. Il rettore Di Lenarda: «Grande perdita». h… - _Star1ight_A : @coralalia Io ancora in lutto per Tony sinceramente. Però almeno gli hanno dato una morte degna ed abbiamo Rescue con Pepper -