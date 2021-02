Lockdown, una famiglia su tre non è stata in grado di sostenere i bambini in Dad (Di lunedì 8 febbraio 2021) La mancanza di una connessione internet stabile, di dispositivi digitali di buona qualità e di disponibilità di tempo da parte dei genitori sono gli ostacoli principali. Uno studio di trenta pagine, Unicef-Università Cattolica, ci spiega come sono veramente andate le cose in Italia per i più piccoli durante la fase di Lockdown più duro. 27% delle famiglie non ha tecnologie adeguate 30% dei genitori non ha tempo sufficiente per seguire la didattica a distanza dei figli 6% dei ragazzi intervistati con accesso a internet non ha connessione adeguata per l’apprendimento a distanza 4-5 ore al giorno in più spese dai ragazzi di fronte allo schermo 70% dei genitori riconosce nei propri figli più autonomia nell’uso della tecnologia digitale per la scuola Lo studio è basato sulla somministrazione di questionari a 1.028 famiglie in tutta Italia: circa il 27% di queste ha ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) La mancanza di una connessione internet stabile, di dispositivi digitali di buona qualità e di disponibilità di tempo da parte dei genitori sono gli ostacoli principali. Uno studio di trenta pagine, Unicef-Università Cattolica, ci spiega come sono veramente andate le cose in Italia per i più piccoli durante la fase dipiù duro. 27% delle famiglie non ha tecnologie adeguate 30% dei genitori non ha tempo sufficiente per seguire la didattica a distanza dei figli 6% dei ragazzi intervistati con accesso a internet non ha connessione adeguata per l’apprendimento a distanza 4-5 ore al giorno in più spese dai ragazzi di fronte allo schermo 70% dei genitori riconosce nei propri figli più autonomia nell’uso della tecnologia digitale per la scuola Lo studio è basato sulla somministrazione di questionari a 1.028 famiglie in tutta Italia: circa il 27% di queste ha ...

