LIVE – Sinner-Shapovalov 6-3 3-6 2-6 6-4 4-6, Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov, valido per il primo turno dell’Australian Open 2021. L’altoatesino è reduce da un cammino sensazionale nell’Atp di Melbourne 1, dove ha conquistato il suo secondo titolo in carriera dopo quello di Sofia: ora affronta il talento canadese. Sportface.it vi accompagnerà mediante una DIRETTA scritta, aggiornata in tempo reale, per quanto riguarda la sfida in programma come secondo match dalle ore 9:00 italiane. Segui il LIVE su Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ile latestuale del match tra Jannike Denis, valido per il primo turno dell’. L’altoatesino è reduce da un cammino sensazionale nell’Atp di Melbourne 1, dove ha conquistato il suo secondo titolo in carriera dopo quello di Sofia: ora affronta il talento canadese. Sportface.it vi accompagnerà mediante unascritta, aggiornata in tempo reale, per quanto riguarda la sfida in programma come secondo match dalle ore 9:00 italiane. Segui ilsu Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLI...

Eurosport_IT : SINNER NON MOLLA MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Segui IL 5° set tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov LIVE su… - paoloigna1 : #Travaglia e #Sinner fuori al primo turno dopo aver giocato la finale di un #Torneo #ATP. A volte è meglio perder… - LuigiCasacandi1 : @DAZN_IT Grazie per aver fatto sparire il live del match di Sinner nel bel mezzo del set decisivo! - flamminiog : RT @Eurosport_IT: SINNER NON MOLLA MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Segui IL 5° set tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov LIVE su - GiusvaPulejo : Pazzesco #Sinner a un centimetro dal baratro risorge e porta Shapovalov al quinto set. Live su #Eurosport. #AO2021 -