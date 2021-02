Italia in giallo e arancio con micro-zone rosse (Di lunedì 8 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Strette in Umbria, Toscana, Abruzzo e Sicilia a causa delle varianti. Speranza: "Prudenza" È un'Italia a pois quella che da oggi cambia di nuovo colore in base alle fasce di rischio delle Regioni delineate dal monitoraggio settimanale della cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità. C'è tanto giallo lungo lo Stivale, grazie ad un indice Rt a 0.84, un po' di arancione in Puglia, Sicilia, Umbria e in provincia di Bolzano e qualche chiazza di rosso qua e là, in quei comuni dove le varianti del virus hanno fatto schizzare i casi in maniera preoccupante rendendo necessarie misure più restrittive, come in tutta la provincia di Perugia e in sei piccoli comuni del Ternano (Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo). Poi c'è la Toscana, dove a causa del ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Strette in Umbria, Toscana, Abruzzo e Sicilia a causa delle varianti. Speranza: "Prudenza" È un'a pois quella che da oggi cambia di nuovo colore in base alle fasce di rischio delle Regioni delineate dal monitoraggio settimanale della cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità. C'è tantolungo lo Stivale, grazie ad un indice Rt a 0.84, un po' dine in Puglia, Sicilia, Umbria e in provincia di Bolzano e qualche chiazza di rosso qua e là, in quei comuni dove le varianti del virus hanno fatto schizzare i casi in maniera preoccupante rendendo necessarie misure più restrittive, come in tutta la provincia di Perugia e in sei piccoli comuni del Ternano (Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo). Poi c'è la Toscana, dove a causa del ...

