In auto 55 chili di droga con il marchio coronavirus | arrestato

CdT_Online : Un albanese di 30 anni arrestato dopo aver tentato la fuga - PugliaStream : Nascondeva nell'auto tre chili di cocaina, arrestato un netturbino - Centotorri : #100torri CRONACA – Orbassano, in auto cinque chili di hashish: arrestato - QuiNewsLunigian : Chili di droga nella vecchia auto di papà - rep_firenze : Firenze, sorpreso dalla Finanza con 34 chili di marijuana nell'auto [di Andrea Vivaldi] [aggiornamento delle 19:30] -

Ultime Notizie dalla rete : auto chili

Hanno imposto l'alt al veicolo, ma l'automobilista ha provato a darsi alla fuga , cercando di accelerare e seminare l'delle Fiamme gialle. Gli investigatori, però, sono stati bravi a non ...L'uomo alla guida dell'ha in un primo momento provato a fuggito, ma i militari sono riusciti a bloccare la vettura e identificare il guidatore, un cittadino albanese di 30 anni. Nell'ispezione ...Nel corso delle operazioni venivano rinvenuti, nel bagagliaio dell’auto, tre borsoni che risultavano contenere 50 panetti di sostanza stupefacente (cocaina), per un peso totale di oltre 55 chilogrammi ...Albanese bloccata dalla Guardia di finanza mente si aggirava con fare sospetto nella zona industriale di Vedano Olona ...