In arrivo forti piogge e gelo siberiano, ecco dove (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alfie Borromeo Una Forte instabilità sull’Italia a causa del continuo afflusso di perturbazioni atlantiche, portetà forti piogge e gelo siberiano, fino a mercoledì. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che una serie di perturbazioni interesserà l’Italia fino a mercoledì. Inizialmente saranno maggiormente colpite le regioni tirreniche centrali e meridionali con rovesci localmente intensi e temporali, poi mercoledì si aggiungerà anche il Nord. La giornata più perturbata sarà proprio quella di mercoledì 10 quando le precipitazioni saranno diffuse su molte regioni e potranno assumere carattere di nubifragio su Liguria di levante, Toscana settentrionale, Lazio (specie meridionale), Campania e Calabria. La perturbazione sarà alimentata da aria più fresca in quota e sospinta da intensi venti di Libeccio e ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alfie Borromeo Una Forte instabilità sull’Italia a causa del continuo afflusso di perturbazioni atlantiche, portetà, fino a mercoledì. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che una serie di perturbazioni interesserà l’Italia fino a mercoledì. Inizialmente saranno maggiormente colpite le regioni tirreniche centrali e meridionali con rovesci localmente intensi e temporali, poi mercoledì si aggiungerà anche il Nord. La giornata più perturbata sarà proprio quella di mercoledì 10 quando le precipitazioni saranno diffuse su molte regioni e potranno assumere carattere di nubifragio su Liguria di levante, Toscana settentrionale, Lazio (specie meridionale), Campania e Calabria. La perturbazione sarà alimentata da aria più fresca in quota e sospinta da intensi venti di Libeccio e ...

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Allaccia la cintura: sono in arrivo trenta secondi di emozioni forti #Fast9 #VinDiesel - ParamountItalia : Allaccia la cintura: sono in arrivo trenta secondi di emozioni forti #Fast9 #VinDiesel - 1899Sempremilan : Auguri a #Calhanoglu, al momento il trequartista più forte della Serie A. Da l'arrivo di Ibrahimovic, il trequartis… - infoitinterno : Maltempo, in arrivo allerta gialla su Calabria tirrenica: attesi venti forti e temporali - Soverato : Maltempo: ancora allerta gialla in Calabria, in arrivo pioggia e venti forti -