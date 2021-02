Il sondaggio politico di lunedì 8 febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il mix tra ministri tecnici e politici piacerebbe anche al 53% degli italiani. Riguardo ai singoli partiti, premiato il nuovo corso della Lega e di Salvini, Fratelli d'Italia risale al terzo posto, in ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il mix tra ministri tecnici e politici piacerebbe anche al 53% degli italiani. Riguardo ai singoli partiti, premiato il nuovo corso della Lega e di Salvini, Fratelli d'Italia risale al terzo posto, in ...

arual812 : RT @you_trend: ?? Sondaggio @IpsosItalia per @diMartedi Il sostegno di #Salvini a #Draghi rappresenta una mossa di opportunismo politico p… - RenatoSouvarine : RT @PMO_W: @RenatoSouvarine @fiordisale @Angelo_Sciotti @MicheleAnnibale @CarterNicK50 @GarauPina @sscaramelli @ItaliaViva @simonabonafe @n… - PMO_W : @RenatoSouvarine @fiordisale @Angelo_Sciotti @MicheleAnnibale @CarterNicK50 @GarauPina @sscaramelli @ItaliaViva… - PopulismUpdates : RT @you_trend: ?? Sondaggio @IpsosItalia per @diMartedi Il sostegno di #Salvini a #Draghi rappresenta una mossa di opportunismo politico p… - you_trend : ?? Sondaggio @IpsosItalia per @diMartedi Il sostegno di #Salvini a #Draghi rappresenta una mossa di opportunismo p… -