Guida Tv Lunedì 8 febbraio

(Di lunedì 8 febbraio 2021) 2021Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Il Commissario Ricciardi 1×03 1a Tv ore 23:30 Settestorie Rai 2ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 NCIS 16×23-24ore 22:55 DolcissimeMariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo. Dopo l’ennesima presa in giro, le tre ragazzine si lanciano in un’impresa impossibile. Rai 3ore 19:30 Tg R ore 20:00 Blob ore 20:25 Che succ3de? (satira)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 PresaDirettaore 23:15 Dottori in corsia Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:25 GF Vip 5Qui i nominati ore 01:30 Tg5 Italia 1 ore 19.00 Amici ore 19:30 CSI Miami (2 ep.) ore 21:20 The Transporter ExtremeAction-thriller, secondo episodio della trilogia con ...