Governo Draghi, settimana decisiva. Conte: "Non farò il ministro". Covid: micro zone rosse in 5 regioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una domenica in famiglia, nella sua casa di Città della Pieve (Perugia), prima di affrontare la settimana decisiva per la formazione del nuovo Governo. Così il presidente incaricato Mario Draghi ha trascorso le ultime ore prima di rituffarsi nel vortice del secondo giro di consultazioni. Dal canto suo il premier uscente, Giuseppe Conte, precisa le sue intenzioni circa il nuovo esecutivo e si dice indisponibile a giocare un ruolo in prima persona. Sul fronte della lotta al Covid l'Italia si sveglia oggi 8 febbraio quasi tutta in zona gialla, salvo alcune mini zone rosse locali. Serviranno a bloccare sul nascere la diffusione delle varianti del virus. La sfida di "Super Mario" Dopo aver incassato quasi tutti sì nel primo giro di consultazioni, il ...

