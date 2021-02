Focaccia ripiena con prosciutto e ricotta in padella | cotta in 10 minuti

Leggi su chedonna

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Avere fretta non significa abbandonare la creatività a tavola: laconinè la dimostrazione più pratica Lainè la soluzione ideale quando avete poco tempo ma non manca la voglia di preparare un piatto unico per cena pieno di gusto e con le giuste L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it